Europese primeur: Sorona®-overhemden

Een overhemd blijft een onmisbaar kledingstuk in de herengarderobe. Het geeft je direct een verzorgde, professionele uitstraling. In de modewereld zien we een duidelijke verschuiving: weg van snelle trends en focus op winst, naar duurzame kledingstukken die zowel onderhoudsvriendelijk als milieubewust is. Sorona® is zo’n ontwikkeling. Het biedt de moderne man kleding die niet alleen comfortabel en stijlvol is, maar ook een positieve impact heeft op het milieu. In dit artikel staan we stil bij de eigenschappen en voordelen van Sorona®-overhemden.

Wat is Sorona® precies?

Sorona® is een innovatieve vezel ontwikkeld door DuPont, gemaakt van hernieuwbare plantaardige grondstoffen, voornamelijk maïs. Dit betekent minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en een lagere CO2-uitstoot bij de productie. Daardoor is Sorona® een aantrekkelijk alternatief voor merken die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen. Maar het zijn vooral de gebruikseigenschappen die het geliefd maken onder de dragers: Sorona® is ademend, elastisch, kreukbestendig en voelt verrassend zacht aan op de huid. De stof beweegt soepel met je mee en blijft de hele dag fris aanvoelen. Niet gek dus dat je Sorona® vaak terugziet in sportkleding en beddengoed.

Pionieren in de duurzame herenmode

Suitable introduceerde in 2024 als een van de eerste kledingmerken in Europa het Sorona®-overhemd . En met succes. Vergeleken met katoen of traditionele synthetische stoffen, biedt Sorona® het beste van twee werelden: de luxe uitstraling van een klassiek overhemd, gecombineerd met het comfort van moderne sportkleding. Ideaal voor mannen die veel onderweg zijn en een drukke agenda hebben. De eerste collectie verscheen in tijdloze kleuren zoals navy, olijfgroen en offwhite. Dit seizoen breidt Suitable uit met frisse, uitgesproken tinten als wine red, racing green en dark denim. Stuk voor stuk makkelijk te combineren en perfect om je outfit net dat beetje extra flair te geven.

De veelzijdigheid van het Sorona®-overhemd

Of je nu op zoek bent naar een kreukvrij overhemd voor je volgende zakenreis, of je garderobe op een stijlvolle manier wilt verduurzamen: Sorona®-overhemden zijn altijd een slimme keuze. Dankzij de tijdloze pasvorm en het uitgebreide kleurenpalet passen ze bij vrijwel elke gelegenheid. Voor formele gelegenheden combineer je bijvoorbeeld een marineblauw Sorona®-overhemd met een klassiek grijs pak. Op kantoor draag je het moeiteloos onder een sportieve blazer met een chino, en voor een casual avondje uit staat het ook perfect op een jeans. Dankzij de kreukbestendige eigenschappen heb je geen strijkbout meer nodig, want even ophangen na het wassen is genoeg.

De toekomst van herenmode

Het Sorona®-overhemd is meer dan een kledingstuk – het is een statement. Het laat zien dat innovatie, duurzaamheid en stijl perfect samen kunnen gaan. De populariteit bewijst dat steeds meer mannen willen investeren in kleding die niet alleen hun look, maar ook de wereld verbetert. Merken als Suitable wijzen de weg naar een toekomst waarin herenmode niet langer draait om wegwerpcultuur en snelle consumptie, maar om bewuste keuzes met een blijvende impact. Kies jouw kleur, voel het verschil en ontdek waarom zoveel mannen zweren bij deze duurzame klassieker.