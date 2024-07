ASML zakt op Damrak na dreiging strengere exportregels

AMSTERDAM (ANP) - ASML behoorde woensdag tot de grootste dalers in de AEX-index op het Damrak. De chipmachinemaker boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Ook kreeg het bedrijf fors meer bestellingen dan aan het begin van dit jaar. Volgens de onlangs aangetreden topman Christophe Fouquet is die groei vooral te danken aan de snelle ontwikkeling van nieuwe toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI). Voor heel dit jaar blijft ASML bij de verwachting dat de omzet min of meer gelijk blijft aan die van vorig jaar.

Persbureau Bloomberg meldde echter dat de Verenigde Staten overwegen de strengste handelsbeperkingen in te voeren die beschikbaar zijn voor China als bedrijven het land toegang blijven geven tot geavanceerde chiptechnologie. Deze maatregelen zouden worden toegepast op bedrijven als ASML en de Japanse fabrikant van chipapparatuur Tokyo Electron. Volgens bronnen heeft de Amerikaanse regering Nederland en Japan daarover geïnformeerd. Het aandeel ASML zakte 5 procent en Tokyo Electron verloor ruim 7 procent in Tokio.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 1 procent lager op 924,21 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 886,45 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 0,3 procent. Londen daalde 0,2 procent. In het Verenigd Koninkrijk is de inflatie in juni onveranderd gebleven op 2 procent. Dat is gelijk aan de doelstelling van de Britse centrale bank.