Dubbele bekering voor Haley en DeSantis op Republikeinse Conventie

De tweede dag van de Republikeinse Conventie in Milwaukee stond in het teken van een opmerkelijke ommezwaai. Voormalige Trump-critici Nikki Haley en Ron DeSantis, ooit felle tegenstanders van de voormalige president, riepen nu op tot eenheid en verklaarden hun onvoorwaardelijke steun aan Donald Trump. "Eerst kreeg Haley boegeroep over zich heen, maar het kwam snel weer goed", zag Amerika-correspondent Jan Postma.

Van verzet naar verenigd front

Wat vooral opviel was de verandering in toon en sfeer. Waar Postma op de eerste dag nog optimisme en vrolijkheid bespeurde, werd dag twee gekenmerkt door een harder thema: 'Make America Safe Again'. Mike Johnson waarschuwde voor de dreiging van geradicaliseerde Democraten en de invasie van immigranten.

Een verrassende bekering

Haley en DeSantis maakten een opvallende draai. Haley, die Trump in haar campagne nog een 'groot gevaar, instabiel en gestoord' noemde, prees hem nu als de man die, in tegenstelling tot zijn voorgangers, oorlog weet te voorkomen. "Ze maakte een enorme draai, Haley is nu helemaal om", zegt Postma op BNR

De Republikeinse Partij moet openstaan voor mensen die een ander gedachtegoed hebben. Dat zei de voormalige presidentskandidate in Milwaukee. "We moeten niet alleen onze eenheid bewaren, maar ook groeien. We zijn zo veel beter als we groter zijn. We moeten onze meningsverschillen aan de kant zetten."

De rijen sluiten zich

Haley was aanvankelijk niet uitgenodigd voor de conventie omdat ze als kritisch ten opzichte van Trump te boek stond. Toen ze in maart afzag van haar kandidatuur, daagde ze hem uit om de stemmen van haar aanhangers 'te verdienen'. Pas een maand geleden verklaarde ze dat ze achter hem stond. Een paar dagen geleden besloten de Republikeinen haar toch toe te laten als spreker op de conventie.

Ook Ron DeSantis betuigde zijn steun, gevolgd door Ted Cruz die eveneens het podium betrad om Trump veren in zijn gat te steken.

Terug naar oude thema's

In het kamp van Biden lijkt men ook terug te grijpen naar bekende thema's. In een toespraak pleitte Biden voor strengere wapenwetten en een verbod op aanvalswapens zoals de AR15, het wapen waarmee de aanslag op Trump werd gepleegd. Over dat onderwerp is Trump echter niet van mening veranderd. "Sterker nog: op de Conventie kan je een AR15 winnen”, weet de Amerika-kenner.