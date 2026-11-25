UTRECHT (ANP) - ASN Bank wil als de overheid de bank verkoopt niet in handen komen van een durfkapitalist. "Dat moet je niet willen", heeft topman Roland Boekhout woensdag gezegd in gesprek met journalisten.

ASN is sinds 2013 in overheidshanden, toen financieel concern SNS REAAL na financiële problemen werd genationaliseerd. In Den Haag wordt al jaren gepraat over mogelijkheden om de bank weer te privatiseren. Klaarmaken voor een mogelijke verkoop was ook een van de redenen dat Boekhout met de staatsbank zelf al groei is gaan nastreven en probeert financieel rendabeler te worden.

"De partijen die we eigenlijk uit willen sluiten met die strategie zijn de venture capitalists en de private-equitymaatschappijen", aldus Boekhout. Die staan erom bekend "met botte bijl" te reorganiseren, legde hij uit. Ook verkopen ze opgekochte bedrijven doorgaans na een paar jaar weer voor veel winst.

"Wij zeiden: dat gaat ons niet gebeuren. Wij gaan proberen dat zo snel mogelijk zelf al in huis te doen. Dus die waardecreatie gewoon binnen ASN Bank te realiseren."