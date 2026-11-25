MILAAN (ANP) - Tweevoudig olympisch skikampioene Federica Brignone zet een punt achter haar carrière. Dat maakte de 36-jarige Italiaanse woensdag bekend via sociale media. Brignone won dit jaar op de Winterspelen van Milaan en Cortina goud op de super-G en de reuzenslalom. In totaal won ze verspreid over haar loopbaan vijf olympische medailles. Ook werd ze twee keer wereldkampioen.

"Ik heb me gerealiseerd dat mijn been nog niet volledig hersteld is en dat ik nog te veel pijn heb", schrijft Brignone. "Daarom heb ik besloten mijn competitieve loopbaan te beëindigen." Ze spreekt van een "heel moeilijke beslissing", en zegt dat ze er alles aan gedaan heeft om weer terug te komen. Brignone won haar gouden medailles in februari nadat ze was teruggekeerd van een beenbreuk. In augustus onderging ze alsnog een operatie aan haar been.