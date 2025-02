ASR begint met uitbetaling compensatie woekerpolisaffaire

UTRECHT (ANP) - Ruim 90 procent van de deelnemers aan de woekerpolisclaim met een polis van Aegon of ASR is akkoord gegaan met hun persoonlijke compensatievoorstel. Daarmee is voldaan aan de minimumeis voor de uitvoering van de overeenkomst die verzekeraar ASR in 2023 sloot met claimorganisaties ConsumentenClaim, Woekerpolis.nl, Woekerpolisproces, Wakkerpolis en de Consumentenbond. ASR kan nu beginnen met uitbetalen, is woensdag bekendgemaakt.

Met de deal met de claimorganisaties was ongeveer 250 miljoen euro gemoeid. Daarnaast zette ASR nog 50 miljoen euro opzij voor schrijnende gevallen en voor klanten die niet waren aangesloten bij de organisaties en die niet eerder een vergoeding hadden gehad. Bestuursvoorzitter Jos Baeten laat weten dat ASR ook overgaat tot het uitvoeren van die eigen vergoedingsregeling. "Zo gaan we dit dossier voor alle belanghebbenden afronden", verklaart hij woensdag bij de presentatie van de jaarcijfers van ASR.

De Consumentenbond benadrukt dat het nog wel even kan duren voordat iedereen het geld op zijn rekening heeft staan. De bond adviseert betrokkenen die hun aanbod nog niet hebben geaccepteerd, dat zo snel mogelijk alsnog te doen. Na ASR bereikten de claimorganisaties ook schikkingen met verzekeraars Nationale-Nederlanden, Achmea, Reaal en De Goudse. "Hopelijk komt er ook snel duidelijkheid voor de deelnemers met woekerpolissen van deze verzekeraars", stelt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar.