ASR-topman Jos Baeten gaat met pensioen

UTRECHT (ANP) - Topman Jos Baeten van de grote verzekeraar ASR gaat volgend jaar met pensioen. Daarmee vertrekt een van de langstzittende bestuurders bij de hoofdfondsen aan de Amsterdamse beurs. Zijn opvolger bij het concern, waartoe ook Aegon Nederland behoort, wordt medebestuurder Ingrid de Swart.

Baeten (1958) werkt al decennia voor de organisatie. Hij werd in 2005 directievoorzitter van Fortis ASR Verzekeringsgroep en in 2009 volgde zijn aanstelling tot ASR-topman. "Voor mij is het moment gekomen om het leiderschap over te dragen. Daarom heb ik bij de raad van commissarissen aangegeven dat ik niet beschikbaar ben voor een nieuwe termijn."

Zijn huidige termijn eindigt bij de aandeelhoudersvergadering op 20 mei. Daarna blijft hij nog tot zijn pensionering per 1 december 2026 aan ASR verbonden. Baetens opvolger De Swart zit al sinds 2019 in het bestuur van ASR. Eerder was ze onder meer bestuurder van ABN AMRO Verzekeringen. Ook zat ze in het bestuur van Delta Lloyd en Aegon Nederland.