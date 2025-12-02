Bizarre bedragen: zóveel kunnen je oude postzegels nu waard zijn

Postzegels verzamelen: ooit dé hobby van de jaren tachtig, nu vooral een stapel vergeelde plakplaatjes op zolder. Toch kan dat stoffige album verrassend veel geld waard zijn.

Door de digitalisering verdwijnen niet alleen de brieven, maar ook de verzamelaars. En hoe minder verzamelaars, hoe minder vraag, maar ook: hoe zeldzamer sommige zegels worden. En dat maakt juist bepaalde exemplaren extreem waardevol.

Zeldzaam + perfecte staat = jackpot

De meeste postzegels leveren helaas weinig op. Een rondje Marktplaats bevestigt dat meteen. Maar er is één gouden regel: hoe zeldzamer en hoe beter de staat van het stukje waardepapier, hoe hoger de prijs. Vooral ‘postfrisse’ zegels – nooit gebruikt, geen enkel vouwtje – kunnen flink aantikken.

De duurste Nederlandse postzegel ooit verkocht was een exemplaar uit 1867 met het hoofd van koning Willem III erop. In 2021 wisselde hij op een veiling van eigenaar voor het indrukwekkende bedrag van € 100.000. Maar internationaal gaan de prijzen nog veel harder.

Volgens veilinghuis Catawiki zijn dit de absolute topstukken die tegenwoordig een fortuin opleveren:

1. Omgekeerde Dendermonde – € 75.000

Een Belgische klassieker met een drukfout: het stadhuis staat ondersteboven. De fout werd snel ontdekt, de druk stopgezet en daarmee werd de zegel extreem zeldzaam.

2. Inverted Jenny – € 750.000

Misschien wel de beroemdste drukfout ter wereld. Het JN-4-vliegtuig op de zegel staat op z’n kop. Er bestaan er maar honderd van en dat maakt ’m drie kwart miljoen waard.

3. Baden 9 Kreuzer – ongeveer € 1.000.000

Hier ging niet de afbeelding mis, maar de kleur. De 9-Kreuzer had roze moeten zijn, maar kwam groen van de pers. Slechts vier stuks bekend. In 2008 bracht één exemplaar meer dan een miljoen op.

4. De eerste twee Mauritius – meer dan € 1.000.000

Uitgegeven in 1847 en de allereerste Commonwealth-zegels buiten Groot-Brittannië. Voor verzamelaars een prachtig stukje geschiedenis en goed voor meer dan een miljoen per stuk.

5. Treskilling banco geel – meer dan € 2,1 miljoen

De absolute koning onder de postzegels. Een Zweedse drukfout zorgde voor een gele variant waar er nog maar één van bestaat. Prijskaartje: meer dan € 2,1 miljoen.

Heb je dus nog ergens een vergeeld verzamelboek liggen? Weggooien is zonde: wie weet wacht er nog een klein fortuin op je in een donkere hoek van je huis.