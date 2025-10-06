Tientallen doden in Himalaya door noodweer

DARJEELING (ANP/BLOOMBERG/RTR) - In het Himalayagebergte zijn meer dan zeventig mensen om het leven gekomen door noodweer. Zware regenval heeft in Nepal en delen van India voor grote overstromingen en aardverschuivingen gezorgd.

In het oosten van Nepal zijn zeker 52 doden, melden lokale media. In de Indiase regio West-Bengalen staat het dodental op 24. In de toeristische plaats Darjeeling zijn de hulpdiensten nog bezig met reddingswerkzaamheden. Een onbekend aantal personen wordt nog vermist.

De autoriteiten adviseren toeristen om te blijven waar ze zijn en te wachten op evacuatie. Chinese staatsmedia meldden eerder al dat honderden bergbeklimmers van de Mount Everest waren gered. Zij kwamen vast te zitten door een sneeuwstorm. De hoogste berg ter wereld ligt op de grens tussen Nepal en Tibet, een autonome regio in China.