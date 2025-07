Lagere omzet AkzoNobel door negatieve wisselkoerseffecten

AMSTERDAM (ANP) - Verfproducent AkzoNobel heeft in het tweede kwartaal een lagere omzet behaald onder druk van negatieve wisselkoerseffecten en een zwakkere vraag naar verf van merken als Flexa, Dulux en Sikkens. De omzet zakte met 6 procent tot ruim 2,6 miljard euro. In het tweede kwartaal van vorig jaar werd nog een omzet behaald van bijna 2,8 miljard euro.

Naast negatieve valuta-effecten door de sterkere euro had AkzoNobel ook te maken met lagere verkoopvolumes door macro-economische onzekerheid, vooral in Noord-Amerika. Er was wel groei te zien bij decoratieve verf in China. Over de eerste zes maanden van dit jaar namen de inkomsten met 3 procent af tot meer dan 5,2 miljard euro.

De nettowinst kwam in de afgelopen periode uit op 124 miljoen euro, tegen 177 miljoen euro een jaar eerder. Over de eerste helft zakte de nettowinst naar 231 miljoen euro, van 358 miljoen euro vorig jaar.