Australië en Nieuw-Zeeland komen op voor eigen filmindustrie

SYDNEY (ANP/RTR) - Australië en Nieuw-Zeeland verklaarden maandag dat ze opkomen voor hun eigen filmindustrieën. Daarmee reageerden ze op de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump om een heffing van 100 procent in te voeren op films die buiten de Verenigde Staten zijn geproduceerd.

De Australische minister van Binnenlandse Zaken Tony Burke zei dat hij had gesproken met het hoofd van de overheidsinstantie Screen Australia over de voorgestelde tarieven. "Laat er geen twijfel over bestaan dat we onomwonden opkomen voor de rechten van de Australische filmindustrie", liet hij weten in een verklaring.

De Nieuw-Zeelandse premier Christopher Luxon vertelde tijdens een persconferentie dat de regering wacht op meer details over de voorgestelde tarieven. "We moeten afwachten wat er uiteindelijk precies uit komt. Maar we zullen vanzelfsprekend een grote voorvechter en pleitbezorger zijn van die sector en industrie," zei hij.