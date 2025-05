Veel rook door brand bij autobedrijf in Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN (ANP) - Bij een autobedrijf aan de Hoorn in Alphen aan den Rijn is in de nacht van zondag op maandag een grote brand uitgebroken. Bij de brand komt erg veel rook vrij, meldt de Veiligheidsregio Hollands Midden. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt.

De rook trekt over Alphen aan den Rijn en omgeving. De veiligheidsregio raadt mensen die last hebben van de overtrekkende rook aan om ramen en deuren te sluiten.

Door de bluswerkzaamheden zijn de Hoorn en ook de Van Foreestlaan in Alphen aan den Rijn afgesloten voor verkeer, laat de veiligheidsregio om 05.15 uur weten. Er zijn afzettingen geplaatst. Ook voetgangers mogen daar voorlopig niet langs.

De veiligheidsregio verwacht dat voorkomen kan worden dat de brand overslaat naar andere panden in de omgeving.