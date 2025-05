Olieprijzen zakken na nieuwe productieverhoging OPEC+

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De olieprijzen gingen maandag flink omlaag na het besluit van de landen van oliekartel OPEC+ om de olieproductie volgende maand opnieuw te verhogen. Het aanbod van olie zal daardoor verder toenemen op een moment dat de vraag naar de brandstof onder druk staat door de onzekerheid rond de handelsoorlog van de Amerikaanse president Donald Trump.

De prijs van Amerikaanse olie zakte bijna 4 procent tot iets meer dan 56 dollar per vat. Een vat Brentolie, de olie uit onder meer het Midden-Oosten en de Noordzee, daalde 3,5 procent tot meer dan 59 dollar. De prijs van een vat ruwe olie daalde in april al tot het laagste niveau sinds 2021 door de vrees dat de handelsoorlog de wereldwijde economische groei zal remmen en daarmee ook de vraag naar olie. Olie is dit jaar al ongeveer 20 procent goedkoper geworden en is daarmee een van de slechtst presterende grondstoffen van 2025.