Australië schrapt plan voor boetes techbedrijven om desinformatie

CANBERRA (ANP/AFP) - Australië heeft plannen geschrapt om socialemediabedrijven te beboeten als ze de verspreiding van desinformatie niet indammen. Dat heeft de minister van Communicatie van het land zondag bekendgemaakt. Volgens de voorgestelde wetgeving zouden techbedrijven boetes tot 5 procent van hun jaarlijkse omzet opgelegd kunnen krijgen als zij nieuwe verplichtingen schenden op het gebied van onlineveiligheid.

Minister Michelle Rowland zei dat ze het wetsvoorstel had ingetrokken nadat het op aanzienlijke tegenstand was gestuit in de Australische Senaat. "Op basis van openbare verklaringen en gesprekken met senatoren is het duidelijk dat er geen mogelijkheid is om dit voorstel door de Senaat te loodsen", stelde ze in een verklaring.

Het wetsvoorstel trok eerder ook de aandacht van Elon Musk, de eigenaar van socialemediaplatform X. Hij noemde de Australische overheid in september "fascisten", na de aankondiging van het wetsvoorstel.