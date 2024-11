Rafael van der Vaart moest een beetje huilen bij Eus toen het over zijn vader ging

Rafael van der Vaart is dol op zijn vader, bleek bij Sterren op het doek . Als Van der Vaart met Akyol terugblikt op zijn carrière merkt de oud-voetballer op dat hij ‘helemaal niet voor zichzelf’ gevoetbald heeft, eerder om zijn ouders trots te maken. ,,Tuurlijk, ouders zijn altijd trots, maar ik mocht iets speciaals doen.’’ Zijn vader vond het geweldig dat hij doorbrak. ,,Het was wel een beetje onze gezamenlijke droom. Ik mag die verwezenlijken, hij mag er van genieten. Dat is toch wel bijzonder.’’

Zijn vader mag nu weer een keer genieten van de groei van een voetballertje. Zijn vader begeleidt nu zijn kleinzoon Damián (18), die nu bij het jeugdteam van Ajax voetbalt. Omdat Van der Vaart in Roemenië woont en moeder Sylvie Meis in Duitsland, woont Damián bij zijn opa, die hem begeleidt in zijn sportcarrière. ,,Bijzonder. Je komt niet tussen die twee”, vertelt Van der Vaart over hun band. ,,De gesprekken die hij met mij had, heeft hij nu met mijn zoon . Ik vind dat geweldig.”

Als Özcan Akyol vervolgens aan hem vraagt waarom hij denkt dat zijn vader dat doet, schiet Van der Vaart vol. Na een paar seconden stilte komt hij tot de conclusie dat zijn vader gewoon een ‘geweldige man’ is. ,,Zo’n vader wil je ook gewoon voor je eigen kinderen zijn.’’

Raf is behalve vader van Damian ook vader van Jesslynn, die in 2017 werd geboren uit de relatie met handbalster Estavana Polman.

De oud-voetballer hoopt met handballer haar oud te kunnen worden, maar de kans is klein dat de twee ooit nog in het huwelijksbootje zullen stappen. Vooral Polman heeft daar geen behoefte aan. ,,Zij zegt altijd: je doet het maar één keer, dat heb je al verkloot’’, grapt hij, verwijzend naar het huwelijk van hem en Sylvie Meis, dat in 2013 op de klippen liep.