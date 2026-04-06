Australië stelt brandstoflevering veilig en ziet tekorten afnemen

CANBERRA (ANP/RTR) - Australië heeft zijn brandstofleveringen veiliggesteld "tot ver in" mei en de tekorten bij tankstations in het land nemen weer af. Dat heeft energieminister Chris Bowen maandag gezegd tijdens een persconferentie.

Nog altijd zit een op de dertig tankstations in Australië zonder diesel. Volgens Bowen zijn dit er wel minder dan een paar dagen terug.

Australië importeert zijn geraffineerde brandstof voor een groot deel uit Zuidoost-Azië. Sinds het uitbreken van de Iranoorlog waren zes brandstofzendingen naar Australië geannuleerd. Deze zijn nu vervangen door alternatieve leveringen.

39 dagen benzine

Bowen bedankte de leveranciers. Hij riep ook op de Straat van Hormuz "zo snel mogelijk te openen zodat de economische impact op Australië en de rest van de wereld kan worden geminimaliseerd."

Australië heeft nu voor 39 dagen benzine, 29 dagen diesel en 29 dagen vliegtuigbrandstof in reserve, vertelde Bowen verder aan ABC Radio National Breakfast. Dat is vergelijkbaar met het begin van de oorlog.