ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ministerie: Iran komt later met reactie op voorgesteld vredesplan

Samenleving
door anp
maandag, 06 april 2026 om 12:00
anp060426068 1
TEHERAN (ANP/RTR) - Iran heeft zijn reactie voor de Verenigde Staten klaar op het eerder voorgelegde vredesplan van bemiddelende partijen. Op een later punt zal dat bekendgemaakt worden, zegt een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken.
Eerder op maandag meldde persbureau Reuters dat Pakistan, dat optreedt als bemiddelaar in het conflict, Iran en de VS een tweedelig voorstel voor een staakt-het-vuren had voorgelegd. Dat zou mogelijk maandag al worden ondertekend en zou naast een onmiddellijk einde aan de vijandelijkheden ook de heropening van de Straat van Hormuz betekenen. Op een later punt moet dan een duurzame vrede worden uitonderhandeld.
Pakistan wilde desgevraagd niet tegenover Al Jazeera bevestigen of het een plan had overhandigd. Ook de VS hebben nog niet officieel gereageerd. Iran zei eerder bij monde van een hoge functionaris het plan te wegen en stelde dat Teheran niet van plan is de Straat van Hormuz te heropenen als "uitruil" voor een staakt-het-vuren.
loading

Loading