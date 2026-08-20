Auto of motor steeds vaker onderwerp van juridisch geschil

TILBURG (ANP) - Over auto's, motoren en andere voertuigen ontstaan vaker juridische geschillen tussen klanten en ondernemers. Dat signaleert verzekeraar Achmea. Een onderdeel voor rechtsbijstandsverzekeringen kreeg vorig jaar 5451 meldingen binnen over dit soort geschillen, een stijging van 78 procent in vergelijking met 2021. De autobranche bevestigt de toename.

Volgens Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) komt die toename deels doordat er simpelweg meer voertuigen zijn. Maar er is meer aan de hand, stelt de organisatie die Achmea-klanten met een rechtsbijstandsverzekering juridische hulp biedt. Zo zijn auto's technisch complexer geworden. Gebreken aan software of elektronica zijn regelmatig lastig aan te tonen. "We zien in de praktijk dat consumenten in dit soort gevallen vaker juridische hulp zoeken wanneer zij er niet uitkomen met de verkoper of fabrikant", zegt jurist Martijn Walschots van SAR.

Klanten met klachten staan tegenwoordig ook juridisch sterker. Als er binnen een jaar een aantoonbaar gebrek optreedt, wordt aangenomen dat dit al aanwezig was bij de aflevering van het voertuig. Voor april 2022 was die termijn slechts een halfjaar. Dit levert volgens SAR in de praktijk meer discussie op over de vraag of er echt sprake is van een aantoonbaar gebrek.

SAR wijst ook op schaarste aan onderdelen en personeel in de autobranche en alle openstaande terugroepacties. Reparaties kunnen daardoor langer op zich laten wachten.

Brancheorganisatie voor autobedrijven Bovag herkent de trend dat er meer geschillen zijn. Volgens de organisatie speelt ook de opkomst van AI-hulpmiddelen een rol. Met hulp van een programma als ChatGPT kunnen klanten binnen een handomdraai juridisch ogende documenten opstellen als ze een klacht hebben.

"En de consumenten voelen zich door AI ook vaak gesterkt in hun eigen gelijk, zo'n chatbot praat je toch vaker naar de mond", zegt een woordvoerder van Bovag. "Een consument gooit misschien in vijf minuten al zijn emotie in een AI-document. Maar voor onze leden levert dat een heel proces op. Die moeten het lezen, beoordelen en eventueel met een advocaat bespreken."

Bovag heeft een bemiddelingsdienst die optreedt als klanten en autobedrijven er samen niet uitkomen bij een klacht. Onopgeloste kwesties kunnen bij een onafhankelijke geschillencommissie terechtkomen. Volgens de Bovag-woordvoerder is de verdeling van oordelen in het voordeel van de klant of ondernemer al jaren in grote lijnen hetzelfde. "Het is nog altijd fiftyfifty wie gelijk krijgt van de geschillencommissie."