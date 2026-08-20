Trump wil in 2030 duizend Amerikaanse ruimtelanceringen per jaar

WASHINGTON (ANP) - President Donald Trump wil dat er meer Amerikaanse ruimtelanceringen worden uitgevoerd. Hij ondertekende donderdag een memorandum waarin hij overheidsinstanties opdraagt maatregelen te nemen om tegen 2030 jaarlijks minstens duizend lanceringen mogelijk te maken.

Vorig jaar voerden de Verenigde Staten 178 ruimtelanceringen uit. Dat aantal is tien keer hoger dan in 2013.

In het memorandum roept Trump overheidsinstanties op om de ontwikkeling van infrastructuur voor ruimtevervoer samen met partners uit de private sector te stimuleren. Ook wil hij dat vergunningsprocedures en milieubeoordelingen sneller gaan voor ruimtelanceringen.