Minder scheepvaart door Panamakanaal wegens droogte

PANAMA CITY (ANP) - Vanaf volgende maand zal er minder scheepvaartverkeer door het Panamakanaal gaan vanwege de droogte die wordt veroorzaakt door het weerfenomeen El Niño. Dat heeft de Panamakanaal Autoriteit donderdag bekendgemaakt. De strategische waterweg verbindt de Atlantische en de Stille Oceaan met elkaar.

Momenteel varen dagelijks 36 schepen door het kanaal. Vanaf 3 september zullen dat er 34 zijn en vanaf 15 september 32.

Bij een El Niño warmt het water in de Stille Oceaan rond de evenaar op en nemen de passaatwinden af. Dat kan wereldwijd veranderingen in wind, luchtdruk en neerslag veroorzaken. In Centraal-Amerika veroorzaakt het momenteel ernstige droogte. Omdat het Panamakanaal wordt gevoed met regenwater uit twee kunstmatige meren en er minder neerslag is gevallen dan voorspeld, zijn de maatregelen nodig.

5 procent van de wereldwijde zeehandel en ongeveer 40 procent van het Amerikaanse containervervoer loopt via het Panamakanaal.