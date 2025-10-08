Autobrancheorganisatie ACEA: EU-staalmaatregelen gaan te ver

BRUSSEL (ANP/RTR) - De maatregelen die de Europese Commissie wil nemen om de Europese staalindustrie te beschermen tegen buitenlandse concurrentie gaan te ver. Dat zegt de Europese autobrancheorganisatie ACEA. Volgens de belangenvereniging zorgt het voorstel voor hogere productie- en administratiekosten bij autofabrikanten.

De Commissie meldde dinsdag de importquota van staal te willen halveren en het invoertarief buiten de quota te verdubbelen. Dat moet voorkomen dat de Europese markt wordt overspoeld met goedkoop staal, vooral uit China. Brussel wil op die manier Europese staalfabrikanten beschermen.

ACEA stelt dat autobouwers ongeveer 90 procent van hun staalaankopen direct uit Europa halen, maar dat er nog altijd staalproducten geïmporteerd moeten worden. De quota voor automotivestaal zijn volgens de organisatie onder het huidige systeem altijd snel uitgeput. Dat betekent dat straks flink meer betaald zal moeten worden voor staal dat buiten het quotum valt.