Onderzoek: vrouwen hebben hoger genetisch risico op depressie

Vrouwen hebben een genetisch hoger risico op klinische depressie dan mannen. Dat concluderen Australische onderzoekers in een in het tijdschrift Nature Communications gepubliceerd onderzoek.

Voor het grootschalige onderzoek doorzochten wetenschappers het DNA van bijna 200.000 mensen met een depressie om overeenkomstige genetische 'vlaggen' te identificeren.

Vrouwen bleken bijna twee keer zoveel genetische componenten te hebben die verband houden met depressie als mannen. "We hebben nu een duidelijker beeld van de oorzaken van depressie", aldus onderzoeker Jodi Thomas van het Berghofer Medical Research Institute. "Dat opent de deur naar meer gepersonaliseerde behandelingen."

Het is al langer bekend dat depressie vaker voorkomt bij vrouwen, maar de biologische oorzaken waren een mysterie. "We hebben genetische verschillen gevonden die kunnen helpen verklaren waarom vrouwen met een depressie vaker metabole symptomen ervaren, zoals gewichtsveranderingen of een veranderd energieniveau", aldus Thomas.