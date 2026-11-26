PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Opel, Citroën en Peugeot, gaat verschillende fabrieken tijdelijk stilleggen. De autofabrikant kampt met hoge kosten, toenemende concurrentie en een zwakke vraag naar bepaalde modellen.

De vestiging in het Franse Mulhouse, waar onder meer de Peugeot 308 wordt gemaakt, zal enkele dagen in december en van 23 december tot 11 januari sluiten. In Rennes, de fabriek van onder meer de Citroën C5, wordt de productie van 18 december tot 5 januari stilgelegd. Een verlenging van het stilleggen behoort volgens het bedrijf tot de mogelijkheden.

Stellantis streeft onder leiding van topman Antonio Filosa naar kostenverlagingen, terwijl het bedrijf tegelijkertijd probeert de hogere uitgaven aan grondstoffen en chips niet te veel te laten oplopen.

Eerder dit jaar lagen verschillende fabrieken in Frankrijk van het merk ook al stil. Toen was de reden onder meer een tekort aan batterijen voor elektrische auto's. Ook in Italië werden eerder al tijdelijke productiestops ingelast.