WINTERSWIJK (ANP) - Jade Groenewoud heeft de eerste marathon op natuurijs van het seizoen gewonnen. De schaatsster van Royal A-ware was de beste in de sprint van een kopgroep van zes. Eline Cox werd tweede, voor Paula Konijn. Judith Krabbenborg, die dinsdag het werelduurrecord op natuurijs verbeterde in Winterswijk, werd zesde.

De kopgroep van zes ontstond op ruim tien rondes van het eind in de wedstrijd over tachtig rondes. Nadat de rest van het peloton had afgesprint voor plek 7, konden de zes beste vrouwen het onderling uitmaken voor de overwinning. Jade Groenewoud overtuigde in de eindsprint.

Marijke Groenewoud, ploeggenoot van Jade Groenewoud en veelwinnaar in het marathonschaatsen, was er niet bij omdat ze op trainingskamp is.