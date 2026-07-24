Autoconcern Volkswagen boekt bijna een derde minder winst

WOLFSBURG (ANP/AFP) - De nettowinst van Volkswagen is de afgelopen drie maanden met bijna een derde gedaald. Het Duitse autoconcern, dat overweegt wereldwijd tot 100.000 banen te schrappen, kampt onder meer met toenemende concurrentie in en vanuit China.

Volkswagen zag de nettowinst in april, mei en juni dalen tot 1,5 miljard euro. Daarmee viel de winst 32,9 procent lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Onder het autoconcern vallen naast Volkswagen ook automerken als Audi, Porsche en Škoda.

De leveringen van Volkswagen in China daalden in de eerste zes maanden van dit jaar met 31,6 procent in vergelijking met het eerste halfjaar van 2025. Vorig jaar bevonden de autoleveringen van Volkswagen in het land zich al op het laagste niveau sinds 2011 en kelderde de winst van het bedrijf.

Volkswagen heeft ook zijn verwachtingen voor dit hele jaar verlaagd. Het concern rekent nu op een omzet die stabiel blijft of tot 3 procent daalt. Eerder werd nog gerekend op een groei tot 3 procent.