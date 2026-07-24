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Beijing keert zich tegen nieuwe Amerikaanse importheffingen

Economie
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 10:08
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BEIJING (ANP/AFP) - China verzet zich tegen de nieuwe Amerikaanse importheffingen die Washington heeft opgelegd aan het Aziatische land en 59 andere handelspartners. De Amerikanen noemen als reden voor de nieuwe tarieven zorgen over dwangarbeid.
Handelspartners zoals China en Japan kregen van de Verenigde Staten importheffingen van 12,5 procent opgelegd. Voor tal van andere landen, die volgens de aankondiging van de Amerikaanse regering al een verbod op gedwongen arbeid hebben ingevoerd, gaat het om een lager tarief van 10 procent.
"Wij zijn tegen elke vorm van unilaterale tariefmaatregelen", zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens een persmoment. "Tarievenoorlogen en handelsoorlogen zijn in niemands belang."
De nieuwe heffingen komen in de plaats van een wereldwijde importheffing die eerder dit jaar door de Amerikaanse president Donald Trump werd ingevoerd en zou verlopen.
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