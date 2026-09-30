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Autofabrikant BMW wil 20 procent van managementbanen schrappen

Economie
door anp
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MÜNCHEN (ANP) - Autofabrikant BMW is van plan om volgend jaar 20 procent van de managementfuncties te schrappen. Het bedrijf wil op die manier kosten besparen. BMW verwacht de taken die de managers doen over te kunnen laten aan AI. Daarmee wordt het bedrijf volgens een verklaring weer wendbaarder.
BMW wil bepaalde divisies verkleinen en daarmee zullen ook de managementfuncties verder worden gereduceerd. Ook in de lagen onder de managers verdwijnt ongeveer een vijfde van de banen. "We verbeteren onze structuren en kostenstructuur, zodat we de steeds heviger wordende concurrentie die deze sector de komende jaren zal kenmerken, het hoofd kunnen bieden", aldus Milan Nedeljkovic, topman bij BMW.
In juli bereikte BMW een akkoord over het verminderen van het aantal kantoorbanen in Duitsland. Dat ging in totaal om 8000 arbeidsplaatsen. BMW heeft net als de rest van de Duitse auto-industrie last van dalende verkopen door een zwakke vraag en toenemende concurrentie uit China.
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