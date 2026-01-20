Verpleegster zingt pannen van het dak in Gelders ziekenhuis: “You're in the wrong job, hon'

Lianne Geurts, een medewerker van Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem, verplaatst zich op een wel heel bijzondere manier door de gangen van het Gelderse ziekenhuis: zingend. Gegarandeerd kippenvel als je haar stem hoort galmen op The Power of Love van Céline Dion.

Prachtige akoestiek

De video gaat als een trein op de socials. Ze genereert 30k likes en een berg aan positieve reacties met het stukje powerballad, waaronder ‘You’re in the wrong job, hon’.

Bekijk hieronder de beelden van Lianne Geurts via het Instagram-kanaal van omroepgld: