Autofabrikanten maken inhaalslag in EU dankzij nieuwe modellen

BRUSSEL (ANP) - Het aantal autoverkopen in de Europese Unie is vorige maand hard gestegen. Door een verkoopstijging van 10 procent vergeleken met een jaar eerder ligt het aantal verkochte auto's in de eerste negen maanden van dit jaar op 8,1 miljoen stuks. De verkoopaantallen tot en met augustus liepen nog achter op vorig jaar.

Fabrikanten werden volgens de Europese brancheorganisatie ACEA, die de cijfers elke maand publiceert, in september geholpen door de verkoop van nieuwe modellen. Daarbij bleven hybrides, die een elektrische motor combineren met een verbrandingsmotor, het populairst. Tot nu toe zijn dit jaar 16 procent meer van dit type verkocht, goed voor een marktaandeel van 35 procent. Ook volledig elektrische modellen zijn populairder dan een jaar eerder.

De dalende populariteit van auto's op benzine en diesel zette door. In de eerste negen maanden van dit jaar werden bijna een vijfde minder benzineauto's op kenteken gezet. Het marktaandeel daalde van 34 procent naar 28 procent.

Autoverkoop historisch laag

Volledig elektrische auto's zijn goed voor 16 procent. ACEA noemt dat aandeel "nog altijd te laag voor het tempo dat nodig is voor deze fase van de transitie" richting een schoner wagenpark.

Nederland loopt dit jaar achter op het EU-gemiddelde met een algehele daling van zo'n 3 procent, ten opzichte van de EU-brede stijging van bijna 1 procent. Vooral de groei van hybride en volledig elektrische auto's wordt in ons land niet geëvenaard.

De brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging waarschuwden vorige week dat de autoverkoop in ons land dit jaar naar verwachting blijft steken op het "historisch lage niveau" van 367.000 stuks. Voor volgend jaar lopen de verkopen naar verwachting verder terug tot 361.000 exemplaren. Volgens de organisaties komt dit door "aanhoudende politieke en economische onzekerheid, matige koopkrachtgroei en bijbehorend voorzichtig consumentengedrag". In Nederland worden elektrische auto's voornamelijk ingezet in de zakelijke lease, terwijl particulieren ze vaak links laten liggen vanwege onder meer de hoge aanschafprijs, zorgen over de actieradius en de sterke waardevermindering.