Consumentenbond telt nog veel klachten over pakketbezorging

DEN HAAG (ANP) - Bij het bezorgen van pakketjes gaat nog veel mis, constateert de Consumentenbond na onderzoek onder 12.000 panelleden. Volgens de bond ondervond 35 procent van de ondervraagden het afgelopen halfjaar problemen met de bezorging. Dat is zelfs wat meer dan in eerdere onderzoeken. In 2023 ging er bij 30 procent van het panel iets mis en in 2021 bij 27 procent.

Er werd vooral geklaagd over onbetrouwbare bezorgtijden. Verwachte bezorgtijden veranderen vaak of pakketjes komen dagen te laat. Ook klaagden mensen dat bezorgers hen als niet thuis hadden gerapporteerd, terwijl ze dat wel waren. Dan worden de pakketten bij de buren bezorgd of ze gaan naar een afhaalpunt. Ook komt het voor dat bezorgers pakketten achterlaten op een onveilige plek.

De Consumentenbond telde relatief de meeste klachten over UPS. Van de panelleden die iets bezorgd kregen door dat bedrijf, meldde 49 procent een bezorgprobleem. PostNL deed het het beste. Daar had circa een derde van de panelleden klachten.

Bezorgkosten terugvragen

De belangenorganisatie voor consumenten zegt meerdere gesprekken met de pakketbezorgers gevoerd te hebben, maar die zouden niets hebben opgeleverd. "We zoeken nu de oplossing in een andere hoek. Want de webwinkels zijn primair verantwoordelijk voor de bezorging. We gaan daarom op korte termijn in gesprek met Thuiswinkel, de brancheorganisatie van webwinkels", zegt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar.

De Consumentenbond wil dat webwinkels op de factuur de productprijs en de bezorgkosten los vermelden. "Bij geen of slechte bezorging kunnen consumenten dan de bezorgkosten terugvragen. Dit idee gaan we nog verder uitwerken", aldus Molenaar.