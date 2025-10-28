ECONOMIE
Meer winst en omzet voor moederbedrijf MediaMarkt

Economie
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 7:57
anp281025055 1
DÜSSELDORF (ANP) - Ceconomy, het Duitse moederbedrijf van de elektronicaketens MediaMarkt en Saturn, heeft in het afgelopen gebroken boekjaar meer winst en omzet behaald. Eerder dit jaar werd nog bekend dat de onderneming wordt overgenomen door de grote Chinese webwinkel JD.com voor ongeveer 2,2 miljard euro.
De omzet in het eind september afgesloten boekjaar steeg met 5,7 procent tot 23,1 miljard euro in vergelijking met het voorgaande jaar. Ceconomy wijst daarbij op een sterk vierde kwartaal met een omzetgroei van 7 procent. De winst, onder meer gecorrigeerd voor belastingen, nam over het hele jaar met ongeveer 25 procent toe tot 380 miljoen euro. Daarmee kwam die winst iets hoger uit dan de 375 miljoen euro die Ceconomy zelf had verwacht.
Het totaal aantal winkels van het in Düsseldorf gevestigde Ceconomy stond eind september op 1067. Dat waren er 1030 een jaar eerder. In Nederland zijn er nu 54 vestigingen van MediaMarkt.
