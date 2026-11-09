Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Automobilisten met pech hebben nog geen last van staking bij ANWB

Economie
door anp
anp091126092 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Automobilisten met pech lijken vooralsnog weinig last te hebben van de staking bij de ANWB maandag. De ANWB en vakbond FNV laten weten dat genoeg medewerkers aan het werk zijn om iedereen te helpen en volgens de ANWB zijn de wachttijden tot nu toe niet opgelopen.
Medewerkers van de ANWB staken sinds maandagochtend 09.00 uur twaalf uur lang vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. "Tot nu toe kunnen we iedereen helpen zoals op een normale maandag", zegt een woordvoerster van de ANWB. Mogelijk verandert het beeld volgens haar later op de dag.
FNV en CNV moeten ervoor zorgen dat genoeg mensen werken om automobilisten met pech in gevaarlijke situaties te helpen, zoals mensen die langs de snelweg zijn gestrand. Dat is gelukt, laten de ANWB en FNV weten. De ANWB stapte vorige week naar de kortgedingrechter om dit te eisen. De rechter bepaalde dat de minimale bezetting bij de wegenwacht 12,5 procent moet zijn en bij de alarmcentrale 85 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

107620590 l normal none

Hoe je brood niet moet invriezen

IMG_5316

Raakt de miljonairsbelasting van PRO en Volt jouw spaargeld? Pas vanaf zo'n €1,3 miljoen, en je huis telt niet mee

shutterstock_2832099983

Je telefoon gaat. Onbekend nummer. Je neemt op, zegt 'hallo' en hoort niets. Even later hangt de beller op. Vreemd, maar onschuldig? Dit willen oplichters echt van je weten

201021-donald-trump-dance-ew-621p

Trump belooft een ‘grote, mooie deal’ voor heel Europa, Zelensky waarschuwt voor een tweede Jalta

Iemand fotografeert met een smartphone de gegevenspagina van een paspoort dat naast een vliegticket op tafel ligt.

Als je deze twee foto's voor je vakantie maakt, kan je dat een hoop ellende besparen

ratten-in-amsterdam

Een gat van anderhalve centimeter is genoeg: waarom rattengif je nu niet helpt en wat wel werkt rond je huis

Loading