Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vodafone Duitsland schrapt bijna een op de vijf banen

Economie
door anp
anp091126087 1
Volg ons op Google Nieuws
DÜSSELDORF (ANP/DPA) - De Duitse tak van telecomconcern Vodafone schrapt de komende twee jaar bijna een op de vijf banen. Zo'n 2300 van de ongeveer 12.000 medewerkers moeten op zoek naar ander werk. Dit is omdat Vodafone Duitsland onder de Nederlandse topman Marcel de Groot kosten wil besparen en daarvoor onder meer extra inzet op AI.
De Duitse tak van Vodafone, gevestigd in Düsseldorf, schrapte de afgelopen twee jaar ook al 2000 banen. "We hebben ons bedrijf gestabiliseerd, winnen in de zakelijke markt weer aan dynamiek en leveren steeds betere producten, netwerken en diensten. Maar onze markt verandert fundamenteel en in een tempo dat we nog niet eerder hebben meegemaakt", reageert De Groot.
Het Britse concern Vodafone verkocht dit jaar zijn belang van 50 procent in het Nederlandse VodafoneZiggo aan samenwerkingspartner Liberty Global. Voor klanten in Nederland is er niets veranderd. Ook de merknaam Vodafone is behouden.
loading

POPULAIR NIEUWS

107620590 l normal none

Hoe je brood niet moet invriezen

IMG_5316

Raakt de miljonairsbelasting van PRO en Volt jouw spaargeld? Pas vanaf zo'n €1,3 miljoen, en je huis telt niet mee

shutterstock_2832099983

Je telefoon gaat. Onbekend nummer. Je neemt op, zegt 'hallo' en hoort niets. Even later hangt de beller op. Vreemd, maar onschuldig? Dit willen oplichters echt van je weten

201021-donald-trump-dance-ew-621p

Trump belooft een ‘grote, mooie deal’ voor heel Europa, Zelensky waarschuwt voor een tweede Jalta

Iemand fotografeert met een smartphone de gegevenspagina van een paspoort dat naast een vliegticket op tafel ligt.

Als je deze twee foto's voor je vakantie maakt, kan je dat een hoop ellende besparen

ratten-in-amsterdam

Een gat van anderhalve centimeter is genoeg: waarom rattengif je nu niet helpt en wat wel werkt rond je huis

Loading