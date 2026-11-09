Vodafone Duitsland schrapt bijna een op de vijf banen

DÜSSELDORF (ANP/DPA) - De Duitse tak van telecomconcern Vodafone schrapt de komende twee jaar bijna een op de vijf banen. Zo'n 2300 van de ongeveer 12.000 medewerkers moeten op zoek naar ander werk. Dit is omdat Vodafone Duitsland onder de Nederlandse topman Marcel de Groot kosten wil besparen en daarvoor onder meer extra inzet op AI.

De Duitse tak van Vodafone, gevestigd in Düsseldorf, schrapte de afgelopen twee jaar ook al 2000 banen. "We hebben ons bedrijf gestabiliseerd, winnen in de zakelijke markt weer aan dynamiek en leveren steeds betere producten, netwerken en diensten. Maar onze markt verandert fundamenteel en in een tempo dat we nog niet eerder hebben meegemaakt", reageert De Groot.

Het Britse concern Vodafone verkocht dit jaar zijn belang van 50 procent in het Nederlandse VodafoneZiggo aan samenwerkingspartner Liberty Global. Voor klanten in Nederland is er niets veranderd. Ook de merknaam Vodafone is behouden.