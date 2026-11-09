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Tientallen horecaprominenten tegen hogere toeristentaks Amsterdam

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Vertrekkend Corendon-topvrouw Gunay Uslu vraagt de gemeente Amsterdam om de voorgenomen verhoging van de toeristenbelasting op te schorten. Samen met 46 andere prominenten uit de culturele sector, horeca en evenementenbranche waarschuwt ze voor de mogelijke gevolgen van een stapeling van de landelijke btw-verhoging en een hogere Amsterdamse toeristentaks.
"Amsterdam prijst zich zo op de verkeerde manier de markt uit", schrijven de prominenten in een brief aan het gemeentebestuur, onder wie ook horecaondernemer Won Yip en topman Paul Riemens van RAI Amsterdam. "Wanneer een hogere prijs ertoe leidt dat een bezoeker voortaan buiten Amsterdam overnacht, is die bezoeker niet verdwenen uit Amsterdam. Die komt nog steeds overdag naar de binnenstad, maar geeft daar dan per saldo minder geld uit, wat grote gevolgen heeft voor aanbieders van cultuur, evenementen en horeca."
Onlangs werd bekend dat Uslu, voormalig staatssecretaris van Cultuur en Media (D66), binnenkort stopt als topvrouw van reisorganisatie Corendon.
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