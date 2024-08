Autovakbond VS dient klacht in over uitspraken Trump en Musk

DETROIT (ANP) - De Amerikaanse vakbond voor de auto-industrie United Auto Workers (UAW) heeft een klacht ingediend over uitspraken van Donald Trump en Elon Musk tijdens hun gesprek afgelopen nacht op het socialemediaplatform X. Daarin deden de twee miljardairs volgens de vakbond bedreigende en intimiderende uitspraken tegenover actievoerende werknemers.

In dat gesprek, waarnaar volgens de UAW meer dan een miljoen mensen hebben geluisterd, pleitten Trump en Musk in de ogen van de vakbond voor het ontslaan van stakende werknemers. Dit doen of hiermee dreigen is illegaal, aldus de bond.

UAW-president Shawn Fain is vooral niet blij met uitspraken van Trump. "Wanneer we zeggen dat Donald Trump een schurft is en zich verzet tegen alles waar onze vakbond voor staat, bedoelen we dit. Hij zal altijd de kant kiezen van miljardairs als Elon Musk, die maandelijks 45 miljoen dollar geeft om hem verkozen te krijgen. Zowel Trump als Musk wil dat mensen uit de arbeidersklasse niks doen en hun mond houden."

De klacht is volgens persbureau Bloomberg ingediend bij het National Labor Relations Board (NLRB), een agentschap dat controleert of werknemers voor hun arbeidersrechten op kunnen komen. Het agentschap onderzoekt de zaak ook.