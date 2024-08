Vollering verrast zichzelf met tijdritzege in Tour de France

ROTTERDAM (ANP) - Demi Vollering was totaal verrast dat ze de tijdrit in de Tour de France Femmes op haar naam schreef. "Dit zag ik echt niet aankomen, ik had geen idee dat ik dit zou kunnen. Ik ben echt totaal verrast", zei de 27-jarige renster van SD Worx - Protime geëmotioneerd in het flashinterview na de derde etappe in Rotterdam.

Vollering is de titelverdedigster in de Tour de France en hoopt aan het einde van de week op de Alpe d'Huez opnieuw in het geel te staan. Dat ze die trui nu al heeft veroverd, had ze niet verwacht. "Het plan was om die gele trui iets later in de week te pakken. Maar vanzelfsprekend gaan we 'm nu verdedigen tot het eind. Het is aan de andere teams om het geel van onze ploeg af te pakken."