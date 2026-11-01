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Autoverkoop daalt licht, branche wacht nog op eindsprint hybrides

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse autoverkoop is in oktober licht gedaald. Daarmee blijft het wachten op de voorspelde "eindsprint" in de verkoop van hybride modellen. Recent voorzag autobrancheorganisatie BOVAG een hogere verkoop van die auto's in de laatste maanden van het jaar door nieuwe regelgeving per 1 januari.
Volgend jaar moeten werkgevers fors meer belasting betalen voor auto's met een verbrandingsmotor die zij aan hun werknemers ter beschikking stellen. Dat maakt het voordeliger voor hen om dergelijke auto's nog voor de jaarwisseling aan te schaffen.
In oktober werden 33.061 nieuwe personenwagens op kenteken gezet, 3,5 procent minder dan een jaar eerder. Hybrides waren goed voor 38,5 procent van de markt, een daling van ruim 8 procentpunt vergeleken met oktober 2025.
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