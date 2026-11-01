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Tennisster Shnaider wint in Tokio eerste WTA-toernooi dit jaar

Sport
door anp
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TOKIO (ANP) - Tennisster Diana Shnaider heeft zondag het WTA 500-toernooi van Tokio gewonnen. In de finale versloeg de 22-jarige Russin de Canadese Leylah Fernandez in drie sets: 6-4 5-7 6-2. Het is voor Shnaider de zesde WTA-titel in haar carrière en de eerste van dit jaar.
Shnaider is de huidige nummer 13 van de wereld, maar ze zal na haar toernooizege stijgen naar de elfde plaats op de WTA-ranglijst. Dat is een evenaring van haar hoogste positie ooit. De 24-jarige Fernandez, 23e op de wereldranglijst, won in haar carrière ook zes toernooien.
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