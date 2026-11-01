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Alle 34 opgepakte relschoppers in Den Haag weer vrij

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Alle 34 mensen die zaterdag zijn aangehouden tijdens de onlusten in Den Haag zijn weer vrij, laat de politie een dag later weten. De voornamelijk minderjarige jongeren werden opgepakt voor openlijke geweldpleging, het dragen van gezichtsbedekkende kleding en het bezit van illegaal vuurwerk. Ze komen uit onder meer Amsterdam, Beerta, Lemele en Zwijndrecht.
Op sociale media gingen de afgelopen dagen oproepen rond om te rellen en te plunderen in Den Haag. Uit voorzorg timmerden winkeliers hun pui dicht en op straat was veel politie aanwezig. Ook gold er een noodbevel. Grote incidenten zijn volgens de politie uiteindelijk uitgebleven. Wel verzamelden zich op het Plein ruim tweehonderd ADO-supporters die naar eigen zeggen de stad wilden 'beschermen'. Toen het erop leek dat zij in contact zouden komen met de demonstranten trad de ME kort op.
Ook in andere Nederlandse steden, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Maastricht, werd opgeroepen om te rellen. Daar bleef het rustig.
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