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Autoverkoop in China daalt fors door zwakke marktomstandigheden

Economie
door anp
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BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - De autoverkopen in China zijn in de eerste negen maanden van dit jaar hard gedaald door verslechterende marktomstandigheden. In totaal werden er 1,7 miljoen voertuigen verkocht in China, 's werelds grootste automarkt. Dat is een daling van 21 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, maakte branchevereniging China Passenger Car Association bekend.
In september daalde de verkoop zelfs met 24 procent. De verkopen van volledig elektrische auto's en hybrides daalden met 12 procent. De verslechtering komt doordat consumenten voorzichtiger zijn geworden door de zwakke economie in China. Ook heeft de Chinese overheid de stimuleringsmaatregelen voor de aankoop van auto's teruggeschroefd.
In tegenstelling tot de binnenlandse verkopen steeg de Chinese export van vooral elektrische auto's dit jaar naar recordhoogte. Uit cijfers van autobrancheorganisatie ACEA blijkt dat Europa wordt overspoeld met Chinese automerken zoals BYD, Chery, Dongfeng, Geely, Jaecoo, Xpeng en Zeekr.
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