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Ook Spijkers uitgeschakeld, judoka's verlaten WK zonder medaille

Sport
door anp
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BAKOE (ANP) - De Nederlandse judoka's zijn voor het eerst sinds 2017 zonder medaille geëindigd op een WK. Zwaargewicht Jur Spijkers verloor zaterdag in Bakoe (Azerbeidzjan) als laatste Nederlandse deelnemer in de herkansingen van de Tsjech Lukáš Krpálek op ippon.
Spijkers sloeg de eerste ronde over met een bye en won vervolgens van Gonchigsuren Batkhuyag uit Mongolië op straffen. De Brabantse nummer 6 van de wereld bereikte de kwartfinale door de Oekraïner Jevheni Baljevskjj te verslaan met een yuko. Met dat minimale verschil verloor Spijkers bij de laatste acht van de Azerbeidzjaan Dzhamal Gamzatkhanov, de nummer 11 van de wereld. In de herkansingen was Krpálek te sterk voor de Europees kampioen van 2022.
Europees kampioene Joanne van Lieshout en Yael van Heemst kwamen het dichtst bij een medaille, maar zij verloren eerder deze week de strijd om het brons. Op de WK van vorig jaar in Boedapest veroverde Sanne van Dijke de enige medaille (brons).
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