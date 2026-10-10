Turkije verbiedt per november sociale media voor kinderen tot 15

ANKARA (ANP/AFP) - Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media door kinderen tot 15 jaar. Daarmee voegt het zich bij een groeiend aantal landen met wetgeving om kinderen te beschermen tegen de schadelijke effecten van onlineplatforms.

Het officiële staatsblad publiceerde het besluit nadat het parlement in april een wet erover had aangenomen. Platforms moeten volgens de nieuwe regels leeftijdscontroles uitvoeren bij bestaande en nieuwe accounts. Daarnaast zullen er beperkingen gelden voor gebruikers van 15, 16 en 17 jaar. Zo zullen hun accounts automatisch op privé staan en moet ouderlijk toezicht beschikbaar zijn.

Socialemediabedrijven die zich niet aan de regels houden, kunnen boetes tot 3 procent van hun wereldwijde inkomsten opgelegd krijgen. Ook kunnen ze te maken krijgen met reclameverboden en beperkingen van de internetsnelheid.