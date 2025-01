Autoverkoop in EU stagneert door minder vraag elektrische auto's

BRUSSEL (ANP) - De verkoop van nieuwe personenauto's in de Europese Unie is in 2024 nauwelijks toegenomen, meldt de Europese autobrancheorganisatie ACEA. In de grote automarkten Frankrijk, Duitsland en Italië daalde de verkoop vorig jaar, terwijl Spanje een sterke groei liet zien. Ook daalde de verkoop van elektrische auto's in Europa.

De totale verkoop in de EU nam vorig jaar licht toe met 0,8 procent tot ruim 10,6 miljoen voertuigen. In Frankrijk daalden de verkopen met ruim 3 procent en in Duitsland met 1 procent. In Italië bleef de daling beperkt tot een half procent en in Spanje was sprake van een groei van meer dan 7 procent.

De verkoop van volledig elektrische auto's in de EU zakte in 2024 met 5,9 procent tot bijna 1,45 miljoen. Wereldwijd staat de vraag naar elektrische auto's onder druk, mede doordat steeds meer overheden hun subsidies voor de voertuigen afbouwen. Vooral in Duitsland (min 27,4 procent) was de daling bijzonder groot. In Nederland, waar veel bedrijven werknemers verplichten een elektrische auto te kiezen als auto van de zaak, ging de verkoop vorig jaar met 16 procent omhoog.