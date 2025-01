Treinen tussen Utrecht en Driebergen rijden weer na botsing

BUNNIK (ANP) - Het treinverkeer tussen Utrecht Centraal en Driebergen-Zeist is dinsdagochtend weer op gang gekomen, na de botsing tussen een intercity en een graafmachine op maandag in Bunnik. Volgens spoorbeheerder ProRail was veel herstelwerk nodig, onder meer aan de bovenleiding. Daardoor lag het treinverkeer maandag de hele dag stil.

De graafmachine met een aanhanger viel rond 06.00 uur stil op een spoorwegovergang aan de Stationsweg in Bunnik. Een intercity naar Arnhem botste met hoge snelheid tegen de aanhanger en raakte zwaar beschadigd.

De machinist van de trein raakte lichtgewond, maar had geen medische hulp nodig. De zeven passagiers van de trein en de bestuurder van de graafmachine bleven ongedeerd.