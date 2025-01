Trump is er 'niet gerust op' dat akkoord Gaza standhoudt

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump is er "niet gerust op" dat het pas gesloten akkoord tussen Hamas en Israël voor de Gazastrook standhoudt. "Het is niet onze oorlog, het is hun oorlog, maar ik ben er niet gerust op", zei Trump tegen verslaggevers in het Witte Huis.

Sinds zondagochtend geldt een bestand in de Gazastrook, na vijftien maanden strijd. De eerste fase van het bestand duurt zes weken en omvat een staakt-het-vuren en gevangenenruil.

Volgens Trump is Gaza "verslapt" sinds de aanval op Israël op 7 oktober 2023. "Ik heb een foto van Gaza gezien. Gaza lijkt wel een enorme sloopplaats", zei Trump. Als het wordt heropgebouwd, kan Gaza volgens Trump "fantastisch" zijn. "Het is een fenomenale locatie. Aan zee, met het beste weer. Eigenlijk is alles er goed, er kunnen mooie dingen mee gedaan worden", zei hij.