Lagarde ziet toetreding Bulgarije tot euro als 'krachtig symbool'

FRANKFURT (ANP/DPA/BLOOMBERG) - De president van de Europese Centrale Bank (ECB) Christine Lagarde ziet de toetreding van Bulgarije tot de eurozone als een "krachtig symbool" voor Europa. Het land gebruikt vanaf nu de euro als betaalmiddel en Lagarde heet Bulgarije "hartelijk welkom in de eurofamilie".

"De euro is een krachtig symbool voor wat Europa kan bereiken als we samenwerken, en van de gedeelde waarden en collectieve kracht die we kunnen benutten om de huidige wereldwijde geopolitieke onzekerheid het hoofd te bieden", verklaarde Lagarde ter ere van de Bulgaarse toetreding.

In Bulgarije zelf bestaat grote verdeeldheid over de euro. Veel inwoners vrezen dat de Europese munt voor prijsstijgingen zorgt en de overstap te duur uitpakt. Sommige critici denken ook dat Bulgarije aan autonomie inboet door de munt. De kwestie leidde tot protesten. Tegenstanders van de euro eisten een referendum, maar het parlement wees dat af.