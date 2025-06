Autoverkoop stijgt voor het eerst dit jaar, Tesla nog in het slop

AMSTERDAM (ANP) - Het aantal verkochte nieuwe auto's in Nederland is in mei gestegen na vier maanden met dalende cijfers. Dat hebben de autobrancheorganisaties RAI Vereniging, BOVAG en RDC zondag gemeld. De verkoop van Tesla's zit echter nog altijd in het slop.

In totaal werden 30.188 nieuwe personenauto's op kenteken gezet, ruim 7 procent meer dan in mei 2024. Door de dalende verkopen in de voorgaande maanden bleef het totale aantal verkochte nieuwe auto's van januari tot en met mei steken op 148.610. Dat is 6 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Ondanks dat er meer volledig elektrische auto's werden verkocht, bleef de verkoop van Tesla's opnieuw achter. Zo werden in mei 1057 van deze elektrische auto's op kenteken gezet, dat waren er een jaar eerder nog 1660. Op maandbasis nam de verkoop wel toe: zo werden in april slechts 382 nieuwe Tesla's verkocht.

Kritiek op Elon Musk

Tesla kampt onder meer met verouderde modellen en toegenomen concurrentie van goedkopere Chinese auto's. Ook krijgt Tesla-topman Elon Musk kritiek op zijn werk voor de Amerikaanse president Donald Trump. Dat werk heeft Musk inmiddels neergelegd om zich weer op zijn bedrijven te concentreren.

Hybride-auto's blijven in Nederland het populairst met een marktaandeel van ruim 49 procent in mei. Dit type wordt gevolgd door volledig elektrische auto's met een marktaandeel van bijna 35 procent. Het meest geregistreerde merk was in mei Kia, gevolgd door Skoda en Toyota.