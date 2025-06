Honderden aanhoudingen en twee doden in Frankrijk na CL-finale

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse politie heeft na de overwinning van voetbalclub Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League 559 mensen aangehouden, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook kwamen twee mensen om het leven. 192 anderen raakten gewond tijdens de uit de hand gelopen feestelijkheden, melden Franse media.

De meeste aanhoudingen waren in Parijs: 491. Van hen zitten nog 216 mensen vast. In de hoofdstad kwam een 20-jarige vrouw om toen ze op haar scooter werd aangereden door een auto met voetbalfans, meldt televisiezender TF1. In Parijs en in andere steden werden ook winkels geplunderd en vernield.

In Dax, in het zuidwesten, werd een 17-jarige jongen doodgestoken toen feestvierders ruzie kregen, meldt de krant Sud Ouest. In Grenoble raakten vier mensen gewond toen een auto inreed op een menigte. De bestuurder werd aangehouden, maar er zou geen sprake zijn van opzet. In Alençon, ongeveer 200 kilometer ten westen van Parijs, reed een automobilist een gebouw binnen toen hij tijdens een auto-optocht de macht over het stuur verloor. Niemand raakte gewond.

Dertien agenten raakten gewond tijdens de ongeregeldheden, van wie twaalf in Parijs. In Poitiers werd een politieauto beschoten. De agenten bleven ongedeerd en ontkwamen.