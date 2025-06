Doden en gewonden na instorten brug Rusland

MOSKOU (ANP/RTR/DPA) - In de Russische regio Brjansk zijn zeker zeven doden en 69 gewonden gevallen toen een deel van een brug over een spoorlijn instortte na een explosie. Daardoor ontspoorde een voorbijrijdende passagierstrein. De gouverneur van de aan Oekraïne grenzende regio heeft tegen het Russische staatspersbureau Interfax gezegd dat het om een aanslag gaat.

Eerder meldde de Russische spoorwegmaatschappij al dat er sprake was van "illegale inmenging". Ook het Telegramkanaal Baza, dat vaak informatie verspreidt afkomstig van Russische veiligheidsdiensten, meldde dat de brug zou zijn opgeblazen.

Door de explosie stortte een deel van de overspanning van de brug in. Brokstukken kwamen terecht op de passerende trein. De gouverneur zei dat de trein met 388 passagiers onderweg was van Klimovo, dicht bij de grens met Oekraïne, naar Moskou. Het incident gebeurde op ongeveer 80 kilometer van de grens.

Treinbestuurder omgekomen

Volgens de gouverneur zijn 44 gewonden in het ziekenhuis opgenomen. Twee van de gewonden, onder wie een kind, verkeren in kritieke toestand, aldus de gouverneur op Telegram. Onder de dodelijke slachtoffers is de treinbestuurder.

Sinds het begin van de oorlog ruim drie jaar geleden is de regio Brjansk geregeld doelwit van grensoverschrijdende beschietingen, droneaanvallen en geheime operaties vanuit Oekraïne.