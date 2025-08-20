AVV kondigt acties vrachtpiloten KLM aan na verlopen ultimatum

LEIDSCHENDAM (ANP) - Vrachtpiloten bij KLM gaan actievoeren, heeft vakbond AVV woensdag aangekondigd. Volgens de bond is KLM niet tegemoetgekomen aan de eisen in een ultimatum dat dinsdag is afgelopen. AVV, die het gros van de vrachtpiloten vertegenwoordigt, wil beginnen met werkonderbrekingen van vier uur op Schiphol.

Het is nog niet bekend wanneer de piloten het werk neerleggen. Mocht beweging van KLM na de werkonderbrekingen alsnog uitblijven, dan voert de bond de acties op. Zo kan er langer worden gestaakt, maar kan ook de aanzegtermijn worden verkort.