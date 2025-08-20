ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AVV kondigt acties vrachtpiloten KLM aan na verlopen ultimatum

Economie
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 17:47
anp200825153 1
LEIDSCHENDAM (ANP) - Vrachtpiloten bij KLM gaan actievoeren, heeft vakbond AVV woensdag aangekondigd. Volgens de bond is KLM niet tegemoetgekomen aan de eisen in een ultimatum dat dinsdag is afgelopen. AVV, die het gros van de vrachtpiloten vertegenwoordigt, wil beginnen met werkonderbrekingen van vier uur op Schiphol.
Het is nog niet bekend wanneer de piloten het werk neerleggen. Mocht beweging van KLM na de werkonderbrekingen alsnog uitblijven, dan voert de bond de acties op. Zo kan er langer worden gestaakt, maar kan ook de aanzegtermijn worden verkort.
Vorig artikel

Verplichte rijbewijskeuring voor ADHD vervalt volgend jaar april

Volgend artikel

Verzekeraar ASR stijgt in hogere AEX

POPULAIR NIEUWS

BB Eveline Arno ik heb je nog niet gezien (1)

Eveline uit B&B Vol liefde is 22 kilo afgevallen: zo ziet ze er nu uit

stock-photo-hand-woman-scanning-qr-code-through-smart-phone-while-doing-online-payment-at-store-2394568947 (1)

Zo kan je worden opgelicht met een QR-code

shutterstock_2639425989

Je beste vriendin? Of vindt ze je eigenlijk stom? 3 signalen om op te letten

Hypotheekrenteaftrek

Waarom werd ooit de hypotheekrente-aftrek bedacht?

ANP-528903376

Deze landen geven de meeste steun aan Oekraïne: eentje springt eruit

151732092

Zijn getrouwde mensen echt gelukkiger en gezonder?